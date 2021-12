Advertising

aleFF85904883 : @MieleInferno Massì, tanto non bisogna contarli. Hai lasciato gli 'enti' per entrare negli 'enta'. Nei hai ancora di strada da fare..... - lilith975 : RT @ilbisa1: Gli enti regolatori permettono che le industrie dei vaccini facciano business sulla pelle della gente. - marcosartirio : RT @ilbisa1: Gli enti regolatori permettono che le industrie dei vaccini facciano business sulla pelle della gente. - andreapastore3 : RT @forumterzosett: Che il 2022 sia l’anno dell’attuazione della riforma e sia riconosciuto il ruolo strategico che hanno gli enti del Terz… - GPTurchi : RT @ilbisa1: Gli enti regolatori permettono che le industrie dei vaccini facciano business sulla pelle della gente. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli enti

Cremonaoggi

... "Eravamo infatti convinti di aver fatto tutto il possibile, in costante coordinamento con... Non aver ancora ricevuto a quest'ora alcuna comunicazione da parte deglipreposti, ma dover ...In alternativa, sarà possibile trasmettere l'istanza rivolgendosi aglidi patronato. Sarà l'...sessanta giorni dalla domanda " a mezzo accredito su conto bancario o bonifico domiciliato presso...Approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2022: ecco tutte le misure che riguardano la cultura, da 18APP a SET, passando per borghi e archivi ..."Agli effetti devastanti della crisi derivata dalla pandemia si è aggiunta l'insensibilità della politica che, invece di sostenere le attività degli enti del Terzo Settore, ha voluto colpirli". È la d ...