Gli Aristogatti | la storia vera che ha ispirato il cartone e l' accusa di razzismo

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli, 20º Classico Disney, è nato ispirandosi ad una, conquistando intere generazioni ma finendo per fare i conti anche con l'di. Scopriamo alcune curiosità riguardanti Gli Artistogatti, compresa lache hail film Disney e l'diche ha travolto uno dei cartoni più amati di sempre. Era il 1970 quando vedeva la luce Gli, 20º Classico Disney che ha fatto innamorare intere generazioni ed è rientrato di diritto tra i film d'animazione più apprezzati da tutti gli amanti dei gatti sparsi per il globo. Forse non tutti sanno, però, che l'opera si è ispirata ad un gruppo di felini realmente esistiti. Si tratta di una famiglia ...

raffy_dreamon86 : RT @staseraintv: Gli Aristogatti #StaseraInTV 21:20 @RaiDue - blusewillis1 : RT @_libellula70: Ma quanto è bello Gli Aristogatti? - MarcoPiras_ : 'Gli Aristogatti' a capodanno una delle poche certezze della vita. #LAnnoCheVerrà - stylesun__ : @crocinoo Io gli aristogatti - ViMac76 : ~ 'Gli Aristogatti' sono sempre un super classico! W Romeo, il gatto più figo del Colosseo! ?????? -

è 'un grande classico Walt Disney: stile tradizionale, la musica come punto di forza e un'animazione davvero raffinata'. Così descrive il film Annalice Furfari su MyMovies .../ Classico Disney: si era parlato di un sequel, ma... (Rai 2) E attendiamo, inoltre, con ansia, come anticipato nei paragrafi precedenti, il loro arrivo a Sanremo 2022 per capire quale ...Gli Aristogatti sarà trasmesso in prima serata da Rai 2. Tutte le curiosità su questo capolavoro della Walt Disney. Trama e cast.Gli Aristogatti, 20º Classico Disney, è nato ispirandosi ad una storia vera, conquistando intere generazioni ma finendo per fare i conti anche con l'accusa di razzismo. Scopriamo alcune curiosità rigu ...