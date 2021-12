Gigi D’Alessio positivo al Covid-19 (video) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche Gigi D’Alessio è risultato positivo al Covid-19. Il cantautore napoletano, che sta bene, salterà l’impegno sul palco de ‘L’Anno che verrà’, lo show di Capodanno, in onda, domani sera, per tutta la notte, in diretta da Terni, su Rai 1 con la confermata conduzione di Amadeus. View this post on Instagram A post shared by Gigi D’Alessio (@Gigidalessioreal) Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il Covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita. In un video, il cantante, ha, poi, spiegato l’iter per cui ha ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ancheè risultatoal-19. Il cantautore napoletano, che sta bene, salterà l’impegno sul palco de ‘L’Anno che verrà’, lo show di Capodanno, in onda, domani sera, per tutta la notte, in diretta da Terni, su Rai 1 con la confermata conduzione di Amadeus. View this post on Instagram A post shared by(@dalessioreal) Ciao a tutti, purtroppo anch’io sono a casa con il. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita. In un, il cantante, ha, poi, spiegato l’iter per cui ha ...

Advertising

___giu_lia___ : RT @imfungoo: come fate ad avere la convinzione che il 2022 sarà un anno migliore se gigi d’alessio stasera non ci sarà su rai 1? - demag0gica : potete togliermi tutto a capodanno ma non gigi d’alessio - fearvless89 : RT @cestIaviie: Penso ancora a Gigi D’Alessio che dice “ho una carica virale bassissima forse perché so’ vaccinato” king mettetelo subito a… - Luca190499 : RT @believeinmusic_: anche gigi d’alessio positivo al covid, praticamente domani sera in tv ci sarà il palco vuoto perché ogni ora qualche… - giuxlouis : RT @imfungoo: come fate ad avere la convinzione che il 2022 sarà un anno migliore se gigi d’alessio stasera non ci sarà su rai 1? -