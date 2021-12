Gigi D' Alessio fa piangere Mara Venier | il motivo lascia tutti senza parole

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Un momento emozionante perdurante un'intervista a Domenica In conD'. Parlando con Vanessa Incontrada per presentare il suo nuovo spettacolo su Rai Uno, il cantante napoletano ha ricordato la madre Antonietta scomparsa qualche anno fa. Il lutto, che insieme al lutto del padre, ha segnato profondamente D', che alla donna ha dedicato il brano "La prima stella", presentato al Festival di Sanremo 2017. Il compagno di Anna Tatangelo ha raccontato con le lacrime agli occhi dell'asdi i suoi genitori, che nonostante tutto riescono a sentirsi vicini a lui. “I genitori sono una finestra sulla vita e diventa buio quando li perdi. Chi ha genitori è ricco e non lo sa", ha ammesso il cantautore.ha perso sua madre ...

Ele58423935 : mia mamma nomina gigi d'alessio assente al capodanno causa covid... la mia testa in quel momento : Gigi d'alessio=p… - franzfume : @__pallons Mamma mia Gigi D'Alessio. Che anno di merda si preannuncia - yunh0sweetie : RT @cestIaviie: Penso ancora a Gigi D’Alessio che dice “ho una carica virale bassissima forse perché so’ vaccinato” king mettetelo subito a… - darrensbean : @turbomarti_ oddio è gigi d’alessio come ho fatto a sbagliare ?????? - nomorebadvibess : i tempi del capodanno con Gigi D’Alessio erano tempi d’oro -

Sul palco allestito alle acciaierie saliranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio,D', Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, ...Non ci sarà il cantanteD'risultato positivo al Covid: " Farò la quarantena aspettando il nuovo anno e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi... lo seguirò da casa!" ,...Anche Tommaso paradiso è positivo al coronavirus. Lo ha comunicato lo stesso cantautore, ex leader dei Thegiornalisti, con una storia su .... Poiché sarei dovuto partire (lontano) in questi giorni ho ...Capodanno in musica 2022, da Bari in diretta il 31 dicembre 2021: Federica Panicucci alla conduzione, Al Bano assente (cantanti e ospiti) ...