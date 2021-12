Già in vigore il decreto sulla fine della quarantena per chi è vaccinato da 4 mesi (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì sera è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi Il decreto sulle "Misure urgenti per il contenimento della ... Leggi su editorialedomani (Di venerdì 31 dicembre 2021) ... illegge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì sera è stato pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale ed è inda oggi Ilsulle "Misure urgenti per il contenimento...

Advertising

lameduck1960 : @Cristin14849886 Gli ottusi e i cattivi ci sono anche nella tua categoria. Gente che il 2 agosto già discriminava,… - raffaellasalato : RT @VanityFairIt: Sono già attive le disposizioni sull'isolamento per i contatti con i positivi: niente più quarantena per chi ha tre dosi… - gorbattente : @BruniGigi @IoZaGaVo @dottorbarbieri Infatti già trapela il super gp per tutti i lavoratori con dpcm del 5.01…ci sa… - LaRagione_eu : #Covid, nuove regole su #quarantena e #SuperGreenPass in vigore da oggi. Il Governo pensa già al prossimo provvedim… - VanityFairIt : Sono già attive le disposizioni sull'isolamento per i contatti con i positivi: niente più quarantena per chi ha tre… -