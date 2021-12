GFVip, Valeria Marini e Giacomo Urtis in rotta: «Te lo ricordi solo se hai vantaggi!» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip comincia a scricchiolare la sintonia del duo di reclusi formato da Valeria Marini e Giacomo Urtis. La coppia partecipa al reality condotto da Alfonso Signorini come unico... Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip comincia a scricchiolare la sintonia del duo di reclusi formato da. La coppia partecipa al reality condotto da Alfonso Signorini come unico...

Advertising

KavanaghAmber : RT @heythreshold: nathalie: 'ma non c'ho voglia di ricominciare a litigare con valeria e fare un circo inutile' barù: 'no ma noi siamo qui… - Joaquinper11 : RT @Aurorix666: nathalie: 'ma non c'ho voglia di ricominciare a litigare con valeria e fare un circo inutile' barù: 'no ma noi siamo qui pe… - Pamela56132182 : RT @heythreshold: nathalie: 'ma non c'ho voglia di ricominciare a litigare con valeria e fare un circo inutile' barù: 'no ma noi siamo qui… - ale_dillo : RT @Aurorix666: nathalie: 'ma non c'ho voglia di ricominciare a litigare con valeria e fare un circo inutile' barù: 'no ma noi siamo qui pe… - Lorenzo83497205 : RT @soleil_sorge: soleil:io apro non me ne frega niente non c’è Valeria valeria appare in cucina “che fai sole” ???????????? #gfvip -