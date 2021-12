GFVip, Baru richiamato dalla regia per questa battuta hot. Lui: “me ne vado a casa” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Baru è uno dei più recenti concorrenti entrati a far parte del gioco del GF Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è già molto apprezzato sui social e sta diventando uno dei vip preferiti di molti. LEGGI ANCHE: — GFVip, Giuscas ‘quale triangolo?’: la risposta hot di Baru fa ‘scappare’ Alessandro https://twitter.com/bootypizza /status/1476702848369012737Il concorrente però è stato a sorpresa ripreso dalla regia del Grande Fratello per una battuta ritenuta “piccante”. Durante una partita a biliardo tra i vip, Baru scherzando ha dato un consiglio ai giovani telespettatori: “Prima di fare cavolate, prima di scrivere un messaggino, di ma*******si prima di prendere una decisione insomma”. https://twitter.com/bootypizza /status/1476701684923523076La frase non ... Leggi su funweek (Di venerdì 31 dicembre 2021)è uno dei più recenti concorrenti entrati a far parte del gioco del GF Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è già molto apprezzato sui social e sta diventando uno dei vip preferiti di molti. LEGGI ANCHE: —, Giuscas ‘quale triangolo?’: la risposta hot difa ‘scappare’ Alessandro https://twitter.com/bootypizza /status/1476702848369012737Il concorrente però è stato a sorpresa ripresodel Grande Fratello per unaritenuta “piccante”. Durante una partita a biliardo tra i vip,scherzando ha dato un consiglio ai giovani telespettatori: “Prima di fare cavolate, prima di scrivere un messaggino, di ma*******si prima di prendere una decisione insomma”. https://twitter.com/bootypizza /status/1476701684923523076La frase non ...

Advertising

trash_italiano : Questa edizione del #GFVIP o la vince Barù o possiamo anche rimuoverla da Wikipedia. - mel_cri : Per me non c'è un altro vincitore. Speriamo resista e non faccia colpi di testa. #baru #gfvip - friends923 : RT @daechwita1306: 'L'amore? Scordatelo. Ma ... Avrai i sorrrdi! Quindi, che te frega?!?' IO TI PORTO IN FINALE BARÙ #gfvip #jerù https://… - heythreshold : barù: 'ieri ho sparato in confessionale mi hanno chiesto se ero ubriaco ho risposto: magari!' davide: 'ieri sera ha… - erikasprousee : RT @daechwita1306: 'L'amore? Scordatelo. Ma ... Avrai i sorrrdi! Quindi, che te frega?!?' IO TI PORTO IN FINALE BARÙ #gfvip #jerù https://… -