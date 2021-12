Gf Vip, Baru richiamato dalla regia per questa battuta hot: 'Me ne vado a casa' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Baru è stato ripreso dalla regia del Grande Fratello per una battuta ritenuta 'piccante': la sua reazione e il parere del web Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com Leggi su leggo (Di venerdì 31 dicembre 2021)è stato ripresodel Grande Fratello per unaritenuta 'piccante': la sua reazione e il parere del web Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com

Advertising

WhatAFuckFuck : RT @PozzuTu: Baru' potrà essere nobile e non è colpa sua..ma non è snob per niente a confronto di certe vip #gfvip - Wendycroy888 : RT @zaffiro_paola: Le sensuali movenze di Barù - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - zaffiro_paola : Le sensuali movenze di Barù - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: - gf_vip_news : Eva che parlava con Barù e lui che non ascoltava e si allontanava??? #GFVIP - MBLaCrew : RT @PozzuTu: Baru' potrà essere nobile e non è colpa sua..ma non è snob per niente a confronto di certe vip #gfvip -