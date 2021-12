GF Vip | Alessandro e Soleil sempre più vicini | lei gli sussurra parole ‘infuocate’

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Basciano eSorge sonopiùnella Casa del GF Vip 6: le suenon lasciano dubbiBasciano è entrato in Casa al GF Vip in corso d’opera con un’idea ben precisa: Sophie Codegoni. Qualcosa, però, deve essere cambiato durante la sua permanenza a Cinecittà perché la sua complicità con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

redazionerumors : Gf Vip, Alessandro e Soleil si scatenano con un ballo sexy: “Mi mandi in tilt” #gfvip6 #alessandrobasciano… - zazoomblog : GF Vip Soleil sbugiarda Alessandro e Gianmaria: “Loro due si sono messi d’accordo dicendo…” - #Soleil #sbugiarda… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano sempre più vicino a Soleil Sorge che esclama: “Mi mandi in tilt quando ridi così, mi… - cesaantonini : RT @GiocoNews_it: Anche online l'intervista ad #AlessandroHaber: il gusto di perdere, la bellezza di vincere - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge smaschera Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

... e Alfonso Signorini sa di non potersi permettere che il virus metta piede al Grande Fratello... Poco dopo l'ingresso diBasciano, pericolosamente vicino a Soleil Sorge , si sono iniziati ...Soleil scopre dell'ingresso di Delia Duran al GF/ Urla fuori la Casa: la reazioneBasciano e Soleil sorge sempre più vicini?nuovo flirt? Gli autori per aggiungere un po'di pepe al ...Nella Casa più spiata d’Italia sta succedendo qualcosa di strano. Molti dei concorrenti del reality di Canale 5, infatti, hanno accusato ...Baru è stato ripreso dalla regia del Grande Fratello per una battuta ritenuta “piccante”: la sua reazione e il parere del web Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy ...