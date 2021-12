Gerrard | «Tuanzebe? Dipende tutto da lui e dallo United Noi vorremmo che restasse»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Napoli sembra vicinissimo ad Axel, difensore centrale del Manchesterin prestito all’Aston Villa. Giuntoli sta cercando la quadra per l’operazione: il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito, magari con un piccolo obbligo di riscatto, come nel caso di Anguissa. Sul tema si è pronunciato, in conferenza stampa, all’allenatore dell’Aston Villa, Steven. “E’nelle mani di Axel e dello. Noi vogliamo tenerlo qui, saremmo felicissimi di trattenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino alla fine della stagione.andare oltre. Speriamo solo di avere quest’opportunità. Si tratta di un giocatore che ci piace molto e chealmeno fino a fine stagione. Axel è un uomo e vorrà fare la sua scelta. È di ...