Gazzetta: Salernitana, ancora nessuna offerte sul tavolo della Figc. Fuori dalla Serie A già alla Befana? (Di venerdì 31 dicembre 2021) A mezzanotte scadono i termini per la cessione della Salernitana e ancora in Federcalcio non sono arrivate offerte. Che il club venga estromesso dalla Serie A già dalla Befana? La Gazzetta dello Sport scrive: “Ultimo giorno prima della verità. alla mezzanotte di oggi scadono i termini per presentare alla Figc un atto di compravendita o quantomeno un preliminare vincolante che possa evitare alla Salernitana di porre fine alla sua storia calcistica. Quel che è certo è che ieri sera in Federcalcio non era ancora arrivato nulla e nessuna comunicazione su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) A mezzanotte scadono i termini per la cessionein Federcalcio non sono arrivate. Che il club venga estromessoA già? Ladello Sport scrive: “Ultimo giorno primaverità.mezzanotte di oggi scadono i termini per presentareun atto di compravendita o quantomeno un preliminare vincolante che possa evitaredi porre finesua storia calcistica. Quel che è certo è che ieri sera in Federcalcio non eraarrivato nulla ecomunicazione su ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Salernitana, ancora nessuna offerte sul tavolo della Figc. Fuori dalla Serie A già alla Befana? Nessuna… - sportli26181512 : Sono 21 i positivi in Serie A: ecco l'elenco squadra per squadra: In Serie A 21 i positivi al Covid: ecco l'elenco… - OdeonZ__ : Vendita Salernitana, nessuna novità: la soluzione arriverà in extremis? - OdeonZ__ : Salernitana con il fiato sospeso: attese per oggi due offerte - sportli26181512 : Vendita Salernitana, nessuna novità: la soluzione arriverà in extremis?: Vendita Salernitana, nessuna novità: la so… -