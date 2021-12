Gazzetta | la Nigeria ha già scelto il sostituto di Osimhen in Coppa d’Africa  

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ieri sera dallaè arrivata una notizia che, se confermata, sarebbe clamorosa: Victorha deciso di rinunciare allad’Africa. Si attende che lo stesso attaccanteno del Napoli o il club partenopeo diano la conferma ufficiale, ma intanto c’è un indizio che farebbe pensare che si va in questa direzione. La, ieri, ha convocato ildiHenry Onuekuru. Ladello Sport racconta di un Victor immalinconito dalla positività emersa ieri, cosa che lo ha spinto a rinunciare alla. “La positività di ieri ha immalinconito, già colpito dal Covid 12 mesi fa”. “In giornata sono attese conferme. Anche se qualcosa già ieri sera si è mosso. Infatti la ...

Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della, risultato nuovamente positivo al Covid, avrebbe rinunciato a partecipare alla prossima Coppa d'Africa. Lo confermerebbero anche fonti vicine alla sua nazionale. Non ci sono invece conferme ...Victor Osimhen positivo al Covid. Lo ha annunciato il Napoli. 'Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid - 19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era ...Secondo i media locali, l'attaccante avrebbe parlato con il tecnico, col presidente federale e perfino col ministro dello sport per evitare di partecipare al torneo continentale ...Dalla Nigeria rimbalzano clamorose indiscrezioni sull'attaccante del Napoli Victor Osimhen: dopo la positività al Covid-19 riscontrata mentre si trovava ...