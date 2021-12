Gazzetta: Insigne, la prossima settimana vertice tra Pisacane e gli emissari del Toronto (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Toronto ha chiarito a Lorenzo Insigne che ci sono tempi abbastanza stretti per dare una risposta sull’offerta fatta per la Mls. Il club canadese vuole arrivare alla quadra per inizio gennaio, poiché il contratto va depositato entro marzo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana l’agente di Insigne dovrebbe incontrare a Roma gli emissari del Toronto. “Il 5 gennaio sarebbe stata indicato come data di riferimento. Precisamente, sarebbe in programma quel giorno un summit tra emissari di Toronto e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Un incontro tra le parti che dovrebbe svolgersi a Roma. Senza alcun carattere ultimativo. Dal fronte canadese si vogliono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilha chiarito a Lorenzoche ci sono tempi abbastanza stretti per dare una risposta sull’offerta fatta per la Mls. Il club canadese vuole arrivare alla quadra per inizio gennaio, poiché il contratto va depositato entro marzo. Secondo quanto scrive ladello Sport, lal’agente didovrebbe incontrare a Roma glidel. “Il 5 gennaio sarebbe stata indicato come data di riferimento. Precisamente, sarebbe in programma quel giorno un summit tradie l’agente di, Vincenzo. Un incontro tra le parti che dovrebbe svolgersi a Roma. Senza alcun carattere ultimativo. Dal fronte canadese si vogliono ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Insigne, la prossima settimana vertice tra Pisacane e gli emissari del Toronto Si incontreranno a Roma,… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Finora Insigne non aveva mai pensato di lasciare il Napoli - _MrWolf_ : RT @GnocchiGene: Insigne a giugno se ne andrà a giocare a Toronto. Il Napoli in suo onore ritirerà il secondo palo. #29Dic #Gazzetta #Insig… - infoitsport : Insigne incontra Spalletti, Gazzetta: forse scambierà qualche parola sui suoi tormenti per avere un parere dal mist… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Offerta del Toronto ad Insigne, l'azzurro non aveva mai pensato di lasciare Napoli -