Frenata dei governatori leghisti sull'obbligo vaccinale (Di venerdì 31 dicembre 2021) In Cdm il ministro Giancarlo Giorgetti si è espresso, insieme ai 5 stelle, contro il ricorso all’obbligo di vaccinazione per lavorare. Ora in due interviste, i governatori leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga, pur con intonature diverse, allontanano l’ipotesi su cui si dovrebbe esprimere il prossimo Consiglio dei ministri, probabilmente già il 5 gennaio. Dice Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in un’intervista alla Stampa che le attuali limitazioni prese dal Governo sono “assolutamente incisive” e non bisogna andare oltre, alimentando scontri sociali. “L’obiettivo è vaccinare tutti non creare tensioni. Qualcuno ci spieghi quale sarebbe la modalità per la vaccinazione obbligatoria. Mandiamo la forza pubblica? Mi rifiuto di pensare che un Paese civile possa fare una cosa del genere. E se si decidesse di dare delle multe ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) In Cdm il ministro Giancarlo Giorgetti si è espresso, insieme ai 5 stelle, contro il ricorso all’di vaccinazione per lavorare. Ora in due interviste, iLuca Zaia e Massimiliano Fedriga, pur con intonature diverse, allontanano l’ipotesi su cui si dovrebbe esprimere il prossimo Consiglio dei ministri, probabilmente già il 5 gennaio. Dice Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in un’intervista alla Stampa che le attuali limitazioni prese dal Governo sono “assolutamente incisive” e non bisogna andare oltre, alimentando scontri sociali. “L’obiettivo è vaccinare tutti non creare tensioni. Qualcuno ci spieghi quale sarebbe la modalità per la vaccinazione obbligatoria. Mandiamo la forza pubblica? Mi rifiuto di pensare che un Paese civile possa fare una cosa del genere. E se si decidesse di dare delle multe ...

