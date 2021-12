Freddo e alta quota, Casiraghi: 'Così Barmasse si alimenta per le sue imprese' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando nel 2017 Hervè Barmasse salì il suo primo Ottomila (lo Shisha Pangma) nel tempo - record di 13 ore, al ritorno spiegò che questa prestazione era dovuta alla specializzazione raggiunta nel ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando nel 2017 Hervèsalì il suo primo Ottomila (lo Shisha Pangma) nel tempo - record di 13 ore, al ritorno spiegò che questa prestazione era dovuta alla specializzazione raggiunta nel ...

Advertising

Gazzetta_it : Freddo e alta quota, Casiraghi: 'Così #Barmasse si alimenta per le sue imprese' - PantheonVerona : Sarà un Capodanno freddo e nebbioso per le zone pianeggianti del Veneto, mentre in alta montagna il clima sarà mite… - FrancescaLupo15 : @TheJackSparrow La versione che beccai io sudavo freddo, avevo la febbre alta ma morivo di freddo, debolezza forte… - iltirreno : Ondata di calore in un periodo dell'anno caratterizzato normalmente da un freddo pungente e abbondanti nevicate - messveneto : Lo strano inverno dell’Alaska con quasi 20 gradi: è la temperatura più alta mai registrata a dicembre: Ondata di ca… -