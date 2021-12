Flurona: cos’è, sintomi e quanto è grave il contagio da Covid e influenza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Flurona. In Israele la lotta al virus va avanti con ritmo diverso, e tempistiche differenti rispetto all’Italia. E questo comporta anche la scoperta di nuove patologie e casi, che hanno a che fare con il Covid e la popolazione locale. Infatti, proprio nelle ultime ore, è stato registrato il primo caso di Flurona. Una patologia che possiamo definire in prima battuta come ”infezione contemporanea” di influenza e Covid. Si tratta davvero un qualcosa i molto raro, così come ha spiegato Roberto Cauda infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema, che la definisce “strana”. Leggi anche: Tampone Covid fai da te: come funziona, quanto costa e dove comprarlo Flurona, un mix di patologie Vittima del mix virale è una partoriente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 dicembre 2021). In Israele la lotta al virus va avanti con ritmo diverso, e tempistiche differenti rispetto all’Italia. E questo comporta anche la scoperta di nuove patologie e casi, che hanno a che fare con ile la popolazione locale. Infatti, proprio nelle ultime ore, è stato registrato il primo caso di. Una patologia che possiamo definire in prima battuta come ”infezione contemporanea” di. Si tratta davvero un qualcosa i molto raro, così come ha spiegato Roberto Cauda infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma e consigliere scientifico dell’Ema, che la definisce “strana”. Leggi anche: Tamponefai da te: come funziona,costa e dove comprarlo, un mix di patologie Vittima del mix virale è una partoriente ...

Advertising

statodelsud : Covid e influenza, “flurona”: i sintomi e cos’è. Primo caso di doppia infezione in Israele - Pino__Merola : Covid e influenza, “flurona”: i sintomi e cos’è. Primo caso di doppia infezione in Israele - CorriereCitta : Flurona: cos’è, sintomi e quanto è grave il contagio da Covid e influenza - pavassal : Non voglio manco cercare di capire che cos'è 'sta #flurona. - infoitsalute : Covid e influenza, 'flurona': i sintomi e cos'è. Primo caso di doppia infezione in Israele -