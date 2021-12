Advertising

FirenzePost : Firenze: cambia di nuovo questore, arriva Auriemma da Bergamo - BomberiniL : @carlo_bartoli @ZiaLulli1 PRESIDENTE BARTOLI TRA I 2114 MERCENARI DEI 5 CONTINENTI CHE SI VENDETTERO AL RICICLAGGIO… - osservatorelib : Polizia di Stato, Auriemma nuovo questore a Firenze al posto di Santarelli - pablo__liberal : @ElicrinaMacrina @Pietro_Firenze @stanzaselvaggia @AngeloR54671811 Se non ci provi a cambiare, non cambia nulla di… - lucia_pal : @Giulio_Firenze @francang1950 Quando ci sono anomalie anche il regime dei venti cambia. Al Sud ormai le direzioni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze cambia

LA NAZIONE

l'opposizione chiede la testa dell'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini. A ... Lato sport: il Siena, che a inizio stagione era partito con ambizioni da promozione in B,due ...... Prato, Lucca, Pisa e, tra i quali anche due minorenni. LE ULTIME NOTIZIE News Finge di ... Read More In Evidenza Da quarantena covid a Super green pass, cosae da quando 31 Dicembre 2021 ...Arresti domiciliari per un medico di medicina generale che opera nel Pistoiese, nei territori di Abetone, Cutigliano, Marliana e San Marcello, accusato di ...Federico Calvani, medico di base 65enne, è stato arrestato perché falsificava i documenti per far avere il green pass ai pazienti non vaccinati ...