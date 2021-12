Fiorentina | ufficiale l’arrivo di Ikoné

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Laha concluso l’acquisto didal Lille. L’attaccante francese classe 98?, protagonista della vittoria del campionato dell’anno scorso, arriva per una cifra vicina ai quindici milioni di euro. L’operazione – dopo le visite mediche che il ragazzo ha sostenuto qualche giorno fa – è stata ufficializzata dallo stesso club francese con un comunicato. Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACFper il trasferimento di Jonathan(23) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà definitivamente il 3 gennaio 2022, data di apertura della finestra di trasferimento in Italia. Tuttavia, gli è stato concesso di unirsi all’Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la. L'articolo ilNapolista.

Tuttavia, gli è stato concesso di unirsi all'Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina. Il Lille ha ufficializzato poco fa la cessione del promettente attaccante Jonathan Ikonè alla Fiorentina a titolo definitivo.