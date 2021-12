Fiorentina | Biraghi | “Anno complicato | speriamo che 2022 rappresenti rinascita”

(Di venerdì 31 dicembre 2021) “Voglio augurare il meglio a Firenze e i fiorentini. Veniamo da un, ma spero che illaper questa città, che è e rimarrà sempre splendida, così come per tutti i tifosi viola, che in questi mesi sono tornati ad essere il nostro uomo in più e che meritano grandi soddisfazioni”. Queste le parole con cui Cristiano, dalle colonne de La Nazione, augura unricco di soddisfazioni a tutti i cittadini di Firenze, oltre che ai tifosi della. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Biraghi: 'Anno complicato, speriamo che il 2022 rappresenti la rinascita' - fabiochiarugi : RT @UFiorentina: ?Gli auguri di #BuonAnno del capitano della #Fiorentina Cristiano #Biraghi ?? #ACFFiorentina #ForzaViola #curvafiesole #Fir… - UFiorentina : ?Gli auguri di #BuonAnno del capitano della #Fiorentina Cristiano #Biraghi ?? #ACFFiorentina #ForzaViola… - Fiorentinanews : #Biraghi: 'Auguro il meglio a #Firenze e ai tifosi della #Fiorentina. Spero che il 2022 sia un anno di rilancio e r… - Fiorentinanews : Il 2022 della #Fiorentina inizia con un tour de force: Tutti gli appuntamenti di #Biraghi e compagni -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Biraghi

TUTTO mercato WEB

... e alcuni addirittura sono maturati veramente tanto anche caratterialmente (da quando è ... Forse se l'avessero preso ad Agosto oggi laavrebbe addirittura qualche punto in più ma ...... con Ikoné e Gonzalez ai lati di Vlahovic, laha tutto per sognare in grande . E ha ... Terzic studia da vice. Terracciano può fare le veci di Dragowski finché l'infortunio del ...“Voglio augurare il meglio a Firenze e i fiorentini. Veniamo da un anno complicato, ma spero che il 2022 rappresenti la rinascita per questa città, che è e rimarrà sempre splendida, così come per tutt ...Il difensore e capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha rilasciato alcune battute a La Nazione per rivolgere alla città i suoi auguri di buon anno: “Voglio augurare il meglio ...