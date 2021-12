Finti vaccini per far ottenere Green pass, medico arrestato. Gli investigatori: “Nessun compenso, lo faceva per convinzione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nessun compenso, lo faceva per la convinzione che i vaccini anti Covid fossero inutili. E così un medico faceva ottenere il Green pass a no vax che non si sottoponevano alla somministrazione ma risultavano immunizzati e ottenevano la certificazione. Il camice bianco è stato arrestato e per il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. Dal medico della Montagna Pistoiese arrivavano da tutta la Toscana. Secondo le indagini dei carabinieri di Prato e del Nas di Firenze, coordinate dalla procura di Pistoia, Federico Calvani, riceveva in ambulatorio pazienti no vax attestando per loro l’avvenuta vaccinazione benché in realtà non la eseguisse. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021), loper lache ianti Covid fossero inutili. E così unila no vax che non si sottoponevano alla somministrazione ma risultavano immunizzati e ottenevano la certificazione. Il camice bianco è statoe per il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. Daldella Montagna Pistoiese arrivavano da tutta la Toscana. Secondo le indagini dei carabinieri di Prato e del Nas di Firenze, coordinate dalla procura di Pistoia, Federico Calvani, riceveva in ambulatorio pazienti no vax attestando per loro l’avvenuta vaccinazione benché in realtà non la eseguisse. Gli ...

