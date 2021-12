Fine anno, il messaggio di auguri del sindaco di Salerno (VIDEO) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salva Piazza della Libertà come aspetto positivo del 2021 ma si augura che l’anno che sta per arrivare possa far mettere alle spalle tutte le difficoltà riscontrate nei 12 mesi precedenti, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che questa mattina ha rivolto il suo augurio per il nuovo anno alla città capoluogo. Nel bilancio di Fine anno, non sono mancate da parte del primo cittadino, sulla scia di quanto dichiarato anche ieri dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, critiche alla gestione del governo sulle manovre anti-covid e l’ennesimo appello alle vaccinazioni e a non usare fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salva Piazza della Libertà come aspetto positivo del 2021 ma si augura che l’che sta per arrivare possa far mettere alle spalle tutte le difficoltà riscontrate nei 12 mesi precedenti, ildiVincenzo Napoli che questa mattina ha rivolto il suoo per il nuovoalla città capoluogo. Nel bilancio di, non sono mancate da parte del primo cittadino, sulla scia di quanto dichiarato anche ieri dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, critiche alla gestione del governo sulle manovre anti-covid e l’ennesimo appello alle vaccinazioni e a non usare fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mariocalabresi : Se devo scegliere nel mio telefono un’immagine di resistenza alla fine di quest’anno complicato e faticoso, è quell… - GiovaQuez : I dati Iss che 'non cielo dikono'. Anche a fine anno, livello di poracceria masterclass #COVID19 - emergency_ong : 'L’anno che sta volgendo al termine è stato segnato da tappe importanti per il mondo intero. Per noi di #EMERGENCY… - CarmenB38519797 : RT @DfFrancesca75: @CarmenB38519797 Buongiorno e buon fine anno #CanYaman - blackcorner_off : RT @XS_meli: Oltre al buongiorno...?? Non mi resta che augurarvi una buona fine e un buon principio!! ????BUON ANNO A TUTTI???? ??????????????????… -