FIFA 22: Team 1 HeadLiners – Le carte dei Protagonisti disponibili in FUT (Di venerdì 31 dicembre 2021) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che la Squadra 1 degli HeadLiners è ora disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 22 Ultimate Team. Ciascuno dei Protagonisti FUT 22 sarà disponibile con un nuova carta speciale in grado di aggiornarsi dinamicamente in maniera speciale. Ogni volta che un giocatore Protagonisti FUT 22 otterrà una nuova versione in forma basata sulle prestazioni, il relativo oggetto Protagonisti FUT 22 aumenterà in maniera dinamica in modo che la sua valutazione sia sempre superiore di uno alla versione in forma. Pertanto, l'aggiornamento Protagonisti FUT 22 risulterà sempre superiore di uno all'ultima versione in forma rilasciata durante il resto della stagione. Inoltre nel caso in cui la squadra di uno dei giocatori ...

