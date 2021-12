FIFA 22 | Promo HeadLiners – FAQ ufficiali dell’evento dedicato ai Protagonisti

(Di venerdì 31 dicembre 2021) EA Sports, tramite un comunicato, ha divulgato i dettaglidell’ineditadella popolare modalità22 Ultimate Team. Le loro prestazioni finora in questa stagione hanno fatto discutere il mondo, ora sono pronti a scrivere un nuovo anno calcistico nel 2022. Celebra i giocatori più in forma del gioco con lain22 Ultimate Team! Gli headliner sono carte speciali dinamiche che vengono aggiornate in modo permanente e che potranno ricevere ulteriori upgrade in base alle prestazioni individuali e di squadra nel resto della stagione 2021/22. Al lancio della, ogni oggetto giocatore viene rilasciato con un aggiornamento permanente iniziale, superiore a qualsiasi oggetto ...

Nell'attesa di sederci a tavola per gustarci il cenone di Capodanno, abbiamo ancora un po' di tempo da dedicare a FIFA 22 e in particolare all'ultimo evento del 2021 lanciato su Ultimate Team. A poche ...