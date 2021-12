Fiera Milano: incassati contributi ristoro perdite Covid, rivisti al rialzo target 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - Fiera Milano ha ricevuto a livello di gruppo contributi per 33,4 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 18,1 milioni per l'anno 2021. "Tali contributi sono stati erogati a ristoro delle rispettive perdite sofferte negli esercizi 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", rende noto il gruppo. Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la società prevede che l'Ebitda 2021 sia compreso fra 69 e 75 milioni di euro rispetto ad una precedente indicazione di 52-57 milioni e che la posizione finanziaria netta positiva a fine 2021, ante effetti Ifrs 16, si attesti all'interno del range di 40-44 milioni di euro, rispetto alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. (Adnkronos) -ha ricevuto a livello di gruppoper 33,4 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 18,1 milioni per l'anno. "Talisono stati erogati adelle rispettivesofferte negli esercizi 2020 ea seguito dell'emergenza epidemiologica da-19", rende noto il gruppo. Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la società prevede che l'Ebitdasia compreso fra 69 e 75 milioni di euro rispetto ad una precedente indicazione di 52-57 milioni e che la posizione finanziaria netta positiva a fine, ante effetti Ifrs 16, si attesti all'interno del range di 40-44 milioni di euro, rispetto alla ...

Advertising

Greci02810311 : @HuffPostItalia Storia credibile.i sala,i bartolaso,i moratti,i fontana non solo non commentano quest'articolo,ma… - DivusConsul : @willy_signori Io non sono NoVax ma avrei mille cose da dire e fare diversamente: - obbligo vaccino solo a categori… - AbruzzoBandi : #Turismo Al via le adesioni per la partecipazione alla Fiera BIT Milano 2022, in programma dal 13 al 15 febbraio 20… - neutrino__ : RT @piccolocarro: Super fiera di lottare e agire per la transizione green di Milano e di @atm_informa ???? - davcarretta : RT @piccolocarro: Super fiera di lottare e agire per la transizione green di Milano e di @atm_informa ???? -