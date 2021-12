Fi | Berlusconi | 2022 sia anno ripresa e ritorno alla serenità' **

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Voglio rivolgere un augurio affettuoso a tutti gli italiani: che ilsia l'della rinascita, della, del. Gli italiani lo meritano anche per come staffrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze". Lo scrive sui profili social Silvio. "Grazie a tutti coloro che hscelto responsabilmente di vaccinarsi possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto -aggiunge il leader di Fi- che il Paese potrà presto riaprire e ripartire, superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus. Un pensiero e un augurio ...

Il presidente di Forza Italia, Silvio, ha avuto una 'lunga e cordiale' telefonata con il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin. Oltre agli auguri per l'inizio del nuovo anno, i due leader, riferisce una nota, si ...... la residenza di Silvioad Arcore. Il leader di Forza Italia è negativo, così come la ... È positivo anche Antonio Tajani, coordinatore nazionale di, ma - precisano da Forza Italia - il suo ...Oltre agli auguri per l’inizio del nuovo anno, i due leader si sono scambiati opinioni sui principali temi di politica internazionale Roma, 31 dic. (LaPresse) – Il presidente Silvio Berlusconi ha avut ..."Per affetto e storia Berlusconi può contare sul mio appoggio. Ma deve verificare bene prima di andare in Parlamento con il rischio di scivolare come successe a Prodi", aggiunge Toti che guarda al vot ...