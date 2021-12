Ferrari 2022, se non svolta si cambia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per un anno intero la Ferrari ci ha parlato del 2022. Ci ha raccontato che tutte le energie erano destinate all’auto e al motore dell’anno prossimo. Ci ha ripetuto con ogni mezzo di comunicazione possibile che il 2021 era da considerare un anno di transizione, di Purgatorio in attesa di tornare in Paradiso. L’ultimo campionato del mondo piloti è quello vinto da Raikkonen nel 2007, l’ultima vittoria quella di Vettel a Singapore del 22 settembre 2019. Sono passare 45 gare senza un successo. Il record di 58 Gran premi senza brindare si avvicina, ma è un primato che nessuno vuole battere. Mattia Binotto però non se la sente di promettere una Ferrari campione del mondo 2022. Recita ancora la parte della persona sincera che non promette lo scudetto alla fine del calcio mercato. Nella conferenza di fine anno, ha detto di non ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per un anno intero laci ha parlato del. Ci ha raccontato che tutte le energie erano destinate all’auto e al motore dell’anno prossimo. Ci ha ripetuto con ogni mezzo di comunicazione possibile che il 2021 era da considerare un anno di transizione, di Purgatorio in attesa di tornare in Paradiso. L’ultimo campionato del mondo piloti è quello vinto da Raikkonen nel 2007, l’ultima vittoria quella di Vettel a Singapore del 22 settembre 2019. Sono passare 45 gare senza un successo. Il record di 58 Gran premi senza brindare si avvicina, ma è un primato che nessuno vuole battere. Mattia Binotto però non se la sente di promettere unacampione del mondo. Recita ancora la parte della persona sincera che non promette lo scudetto alla fine del calcio mercato. Nella conferenza di fine anno, ha detto di non ...

