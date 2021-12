Fausto Desalu è il giovane dell’anno di Open: «Pensavo di mollare tutto ma ho resistito per mia mamma. Papà? Non c’è stato nei momenti difficili» – L’intervista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quest’anno la redazione di Open ha voluto scegliere un personaggio dell’anno, un giovane che si è contraddistinto, che ce l’ha fatta da solo e che, dal nulla, è riuscito a stupire tutti, a diventare uno dei quattro atleti più veloci al mondo. Un esempio, un modello per i giovani, in un anno difficile, come quello appena trascorso, nel pieno di una pandemia che non intende fermarsi. Il nostro personaggio dell’anno è Fausto Desalu, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo, che, grazie a una grinta da vendere e una determinazione da far paura, si è aggiudicato la medaglia d’oro. Classe 1994, Desalu, di origine nigeriana ma nato e cresciuto in Italia, ha avuto un’infanzia non semplicissima: la vittoria è stata per lui e per sua madre ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quest’anno la redazione diha voluto scegliere un personaggio, unche si è contraddistinto, che ce l’ha fatta da solo e che, dal nulla, è riuscito a stupire tutti, a diventare uno dei quattro atleti più veloci al mondo. Un esempio, un modello per i giovani, in un anno difficile, come quello appena trascorso, nel pieno di una pandemia che non intende fermarsi. Il nostro personaggio, campione olimpico della staffetta 4×100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo, che, grazie a una grinta da vendere e una determinazione da far paura, si è aggiudicato la medaglia d’oro. Classe 1994,, di origine nigeriana ma nato e cresciuto in Italia, ha avuto un’infanzia non semplicissima: la vittoria è stata per lui e per sua madre ...

