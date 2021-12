“Facciamo un casino vero!” | Alessandro vicinissimo a Soleil “facciamola grossa” – VIDEO

(Di venerdì 31 dicembre 2021)Basciano eSorge di nuovo vicini. Nella Casa del Grande Fratello Vip, complice una playlist di Blanco, i due concorrenti si sono pericolosamente avvicinati in più d’una occasione. “un”,launvero”, ha affermato, per tutta risposta ha aggiunto: “Sì, tipo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

