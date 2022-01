Europa, il Napoli ha vinto solo 2 delle ultime 12 sfide contro avversarie spagnole (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Napoli ha vinto solo due delle ultime 12 sfide contro avversarie spagnole in competizioni europee (4N, 6P), vincendo tuttavia la gara più recente (2-1 in casa contro il Granada). Il Napoli ha sfidato due volte il Barcellona in competizioni europee, nel doppio confronto degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, che vide i partenopei non superare il turno. L’ultima volta che il Napoli ha partecipato ad una fase ad eliminazione diretta in Europa League è stato nella scorsa stagione, contro una squadra spagnola, fallendo l’accesso agli ottavi di finale contro il Granada. Il Napoli ha perso ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilhadue12in competizioni europee (4N, 6P), vincendo tuttavia la gara più recente (2-1 in casail Granada). Ilha sfidato due volte il Barcellona in competizioni europee, nel doppio confronto degli ottavi di finale della Champions League 2019/20, che vide i partenopei non superare il turno. L’ultima volta che ilha partecipato ad una fase ad eliminazione diretta inLeague è stato nella scorsa stagione,una squadra spagnola, fallendo l’accesso agli ottavi di finaleil Granada. Ilha perso ...

