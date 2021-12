Essere ottimisti non basta a cambiare le cose, ma per rendere migliore il mondo sì (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ci hanno insegnato che la speranza va messa in circolo e che qualunque cosa accada non dobbiamo mai smettere di guardare il bicchiere mezzo pieno. Perché tutto quello che ci accade, nel bene o nel male, fa parte di un disegno che spesso non riusciamo a comprendere, ma che ci conduce proprio lì, dove desideriamo andare. Ci hanno detto che potevamo ottenere qualsiasi cosa, anche solo desiderandola con tutte noi stesse e che non ci sono limiti rispetto a tutto ciò che possiamo ottenere con le nostre sole forze. Ma crescendo abbiamo capito che ci stavano mentendo. Che per quanti sforzi possiamo fare, tra sacrifici e rinunce, ci ritrovavamo sempre lì, al punto di partenza. Così abbiamo smesso di credergli e ci siamo arrese, maturando la consapevolezza che ci sono cose e situazioni che inevitabilmente sfuggono al nostro controllo. E dobbiamo accettarle, ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ci hanno insegnato che la speranza va messa in circolo e che qualunque cosa accada non dobbiamo mai smettere di guardare il bicchiere mezzo pieno. Perché tutto quello che ci accade, nel bene o nel male, fa parte di un disegno che spesso non riusciamo a comp, ma che ci conduce proprio lì, dove desideriamo andare. Ci hanno detto che potevamo ottenere qualsiasi cosa, anche solo desiderandola con tutte noi stesse e che non ci sono limiti rispetto a tutto ciò che possiamo ottenere con le nostre sole forze. Ma crescendo abbiamo capito che ci stavano mentendo. Che per quanti sforzi possiamo fare, tra sacrifici e rinunce, ci ritrovavamo sempre lì, al punto di partenza. Così abbiamo smesso di credergli e ci siamo arrese, maturando la consapevolezza che ci sonoe situazioni che inevitabilmente sfuggono al nostro controllo. E dobbiamo accettarle, ...

