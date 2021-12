Esplosione Ravanusa, dieci avvisi di garanzia per i vertici Italgas (Di venerdì 31 dicembre 2021) I carabinieri di Agrigento hanno notificato dieci avvisi di garanzia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo nell'ambito dell'indagine sulla tragedia di Ravanusa , in provincia di Agrigento , ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 dicembre 2021) I carabinieri di Agrigento hanno notificatodiper disastro colposo e omicidio colposo plurimo nell'ambito dell'indagine sulla tragedia di, in provincia di Agrigento , ...

