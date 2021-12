Equitazione | Marco Porro è il nuovo selezionatore del salto ostacoli

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Cambio della guardia per l’italiana, principalmente per il settore. Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio federale della Federazione Italiana Sport Equestri che ha annunciato la nomina dicomee tecnico della rappresentativa nazionale senior, affiancato da Stefano Nogara come tecnico di supporto.prende il posto di Duccio Bartalucci, che continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo delle Discipline non olimpiche, a lui assegnato da molto tempo. Un passaggio di consegne ‘chiamato’, quello tra Bartalucci e: ilseguiva dal 2018 le attività agonistiche fino ai concorsi a tre stelle, ottenendo numerosi successi come la ...

Advertising

OA_Sport : Cambio della guardia nel salto ostacoli -

Ultime Notizie dalla rete : Equitazione Marco

OA Sport

(Moisè Curia) invece, dopo aver visto Gemma (Gaia Bavaro) abbastanza amareggiata durante un ... Sfortunatamente per lei riprendere a faresignificherà riaprire delle dolorose ferite. ...invita Gemma a riprendere l', anche se per lei è un passo doloroso. Anna entra ufficialmente a Casa Amato come fidanzata di Salvatore Anna è stata invitata a Casa Amato per le ...Cambio della guardia per l'equitazione italiana, principalmente per il settore salto ostacoli. Nella giornata di ieri si è tenuto il Consiglio federale della Federazione Italiana Sport Equestri che ha ...Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 3 al 7 gennaio 2022. Ecco le Trame della Soap.