Elton John, l’esibizione al funerale di Lady Diana (e i dubbi della royal family) (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stata resa pubblica la lettera in cui il decano di Westminster provava a convincere il Palazzo ad invitare il celebre artista: «Evoca la modernità rappresentata dalla principessa». Nella prima scaletta c’era Your Song, poi è stata scelta Candle in the Wind 1997, diventata la canzone dei record Leggi su vanityfair (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stata resa pubblica la lettera in cui il decano di Westminster provava a convincere il Palazzo ad invitare il celebre artista: «Evoca la modernità rappresentata dalla principessa». Nella prima scaletta c’era Your Song, poi è stata scelta Candle in the Wind 1997, diventata la canzone dei record

