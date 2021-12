Elodie | trasparenze e fiori su Instagram | al naturale | ma sempre sensuale

Leggi su dilei

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ai look dinon possiamo criticare proprio nulla: negli anni, ha dimostrato di essereal top, in qualsiasi momento. Dai red carpet agli outfit condivisi su, èstata impeccabile, come nel caso del dress a sottoveste tra. Leggero, aderente, sbarazzino, un abito frizzante, come è nella sua personalità. Non solo le sta un incanto, ma è da prendere subito come spunto per prepararci alla bella stagione., la sottoveste trasparente aCi vuole molto poco per sentirci speciali e bellissime: è il compito della moda, del resto, attraverso cui possiamo esprimere la nostra personalità, se non addirittura lanciare un messaggio. In questo periodo della sua vita,si sente libera di ...