Eleonora Boi | scollatura vertiginosa | i fan sognano FOTO

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La giornalistaBoi come non l’abbiamo mai vista; ecco lo scatto sociale che ha fatto sognare milioni di fan.BoiIl campionato, Covid permettendo, riprenderà il sei gennaio; sono infatti tantissimi i giocatori risultati positivi al ritorno dalle vacanze (nella Juventus si tratta di Pinsoglio ed Arthur) e questo, unito alla rapida diffusione del virus a causa dell’arrivo della variante Omicron, potrebbe compromettere il regolare svolgimento della seconda metà di stagione. La prima conseguenza riguarda gli stadi con la capienza ridotta al cinquanta per cento e le società costretta a bloccare la vendita dei biglietti. Con la speranza che il sei gennaio si torni in campo senza troppi problemi, la Juventus è al lavoro per preparare la sfida con il Napoli. Allo Stadium i bianconeri vogliono ripartire come avevano finito; l’ultimo mese ...