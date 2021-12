“Ecco cosa gli manca”: Juve, il grande ex non ha dubbi su Dybala (Di venerdì 31 dicembre 2021) Momento complesso per Dybala, che ha chiuso prima del previsto il proprio 2021 a causa dell’ennesimo problema fisico. Buffon parla di lui. Il suo 2021 si è chiuso prima del previsto, a causa del problema fisico che non gli ha consentito di scendere in campo nelle partite contro il Bologna ed il Cagliari. L’ennesimo infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Momento complesso per, che ha chiuso prima del previsto il proprio 2021 a causa dell’ennesimo problema fisico. Buffon parla di lui. Il suo 2021 si è chiuso prima del previsto, a causa del problema fisico che non gli ha consentito di scendere in campo nelle partite contro il Bologna ed il Cagliari. L’ennesimo infortunio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

VanityFairIt : L'ennesimo trionfo dei Måneskin, Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top... Ecco i vincitori 2021 della popolari… - NicolaPorro : ?? Incredibile: ecco cosa farebbe l’enciclopedia online più consultata al mondo. Parola del suo fondatore???? - NicolaPorro : ?? A 5 giorni dalle nuove regole, il governo vuole cambiarle di nuovo. Scusate: pensarci prima, no? Ecco cosa prepar… - francescobosett : @max_cromax @ilciccio67 Nn auguro a nessuno la morte anche perché mia mamma è una novax ecco cosa intendevo...poi c… - jacopogiliberto : RT @emmevilla: ?? Buon #31dicembre! Per chiudere col botto il 2021 e iniziare bene il 2022, ecco il sondaggione sulla pandemia di #capodanno… -