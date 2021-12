“É sempre mezzogiorno”: pizzette per il buffet di Fulvio Marino (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ultima puntata dell’anno, ultimo lievitato del 2021 per Fulvio Marino, che saluta l’anno con uno sfizio da proporre come antipasto. Ecco le pizzette per il buffet. Ingredienti 200 g farina 0, 200 g semola di grano duro, 200 g farina di farro bianco, 7 g lievito di birra, 300 g acqua, 12 g sale, 20 g olio evo, 200 g burro morbido 200 g passata di pomodoro, 200 g formaggio, origano, olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le farine, 00, di semola e di farro, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto, quindi uniamo l’olio evo e lavoriamo fino a farlo assorbire completamente all’impasto. Copriamo e lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente e 3 ore in ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ultima puntata dell’anno, ultimo lievitato del 2021 per, che saluta l’anno con uno sfizio da proporre come antipasto. Ecco leper il. Ingredienti 200 g farina 0, 200 g semola di grano duro, 200 g farina di farro bianco, 7 g lievito di birra, 300 g acqua, 12 g sale, 20 g olio evo, 200 g burro morbido 200 g passata di pomodoro, 200 g formaggio, origano, olio evo Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo le farine, 00, di semola e di farro, il lievito di birra fresco sbriciolato e gran parte dell’acqua. Mescoliamo con un cucchiaio e, ad impasto formato, inseriamo il sale e l’acqua rimasta. Lavoriamo qualche minuto, quindi uniamo l’olio evo e lavoriamo fino a farlo assorbire completamente all’impasto. Copriamo e lasciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente e 3 ore in ...

