“É sempre mezzogiorno” | le ricette del 31 dicembre 2021

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo il successo, straripante ed inatteso, della prima edizione, le cucine di Étornano ad accendersi e ad animarsi dei racconti e delle risate dei commensali, pronti a stringersi intorno ad Antonella Clerici ed al pubblico di Rai1. La prima edizione, partita dopo l’ultima, deludente stagione de La prova del cuoco a guida Isoardi, ha registrato una media del 14,5% di share, con picchi, sul finale di stagione, del 17% (per la Isoardi solo l’11,42% di media). Ma veniamo ad una nuova, scoppiettante puntata della seconda edizione del nuovo programma di e con Antonella Clerici, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai1, alle 12:00, che comeseguiremo in diretta anche suintv.com. Tra una battuta ed un saggio consiglio (culinario, ovviamente), gli chef dell’amato cooking show condotto da ...

Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Pizzette per il buffet di Fulvio Marino - Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Bavarese di panettone di Sal De Riso - Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Corona di frolla salata ai formaggi - Ricette di È sempre mezzogiorno - Prova del Cuoco: Tortelli di mostarda piccante di Daniele Persegani

È sempre mezzogiorno ricette di oggi 31 dicembre 2021: corona di frolla salata ai formaggi di Francesca Marsetti Ultima puntata del 2021 per È sempre mezzogiorno. Conosciamo da vicino Cristina Lunardini: biografia, vita privata e curiosità sulla Zia Cri, la cuoca del programma tv, È sempre mezzogiorno.