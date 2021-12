E’ morto Paolo Calissano: spunta l’ipotesi di overdose di farmaci (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovato morto nella sua casa a Roma l’attore Paolo Calissano, celebre volto soprattutto in fiction di successo a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000. Sul posto sono giunti i Carabinieri i quali, stando alle prime ricostruzioni, hanno ritrovato nell’abitazione alcune pillole di psicofarmaci. Gli inquirenti sostengono al momento che il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovatonella sua casa a Roma l’attore, celebre volto soprattutto in fiction di successo a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000. Sul posto sono giunti i Carabinieri i quali, stando alle prime ricostruzioni, hanno ritrovato nell’abitazione alcune pillole di psico. Gli inquirenti sostengono al momento che il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

