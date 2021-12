È morto Paolo Calissano | lutto nel mondo dello spettacolo

Leggi su novella2000

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La morte diOggi dobbiamo dire addio a un volto noto del. Stiamo parlando di. L’attore è, infatti, stato trovatoall’interno della sua abitazione a Roma. All’interno dell’appartamento, inoltre, come riportano diversi siti come per esempio l’ANSA, sarebbero stati trovati degli psicofarmaci. Per scoprire le cause del L'articolo proviene da Novella 2000.