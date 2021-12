È morto Paolo Calissano: lutto nel mondo dello spettacolo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi dobbiamo dire addio a un volto noto del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Paolo Calissano. L’attore è, infatti, stato trovato morto all’interno della sua abitazione a Roma. All’interno dell’appartamento, inoltre, come riportano diversi siti come per esempio l’ANSA, sarebbero stati trovati degli psicofarmaci. Per scoprire le cause del decesso, però, bisognerà attendere i Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi dobbiamo dire addio a un volto noto del. Stiamo parlando di. L’attore è, infatti, stato trovatoall’interno della sua abitazione a Roma. All’interno dell’appartamento, inoltre, come riportano diversi siti come per esempio l’ANSA, sarebbero stati trovati degli psicofarmaci. Per scoprire le cause del decesso, però, bisognerà attendere i

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - Corriere : L'attore Paolo Calissano trovato morto in casa a Roma: nella stanza da letto flaconi di psicofarmaci - Dan03621335 : RT @ZeroGruppo: Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano A 'nvedi come balla Nando - Handwriting01 : Paolo Calissano è morto all'età di 54 anni: l'attore è stato trovato morto in casa -