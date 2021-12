È morto l’attore Paolo Calissano: “Mix di psicofarmaci letale” (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovato morto nella sua casa a Roma l’attore genovese Paolo Calissano, volto celebre delle fiction di successo negli anni ’90-2000, dalla ‘Dottoressa Gio” a ‘Linda e il Brigadiere’, a ‘Vivere’. Secondo le prime informazioni circolate, nell’abitazione nel quartiere Balduina, sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali, psicofarmaci che l’attore assumeva. Le pillole erano in camera, sul comodino accanto al letto, per terra e anche sparse n cucina. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un’overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria Il corpo senza vita del popolare attore è stato trovato dopo le 23 dalle forze dell’ordine, arrivate dopo una segnalazione al 112, pare della compagna. Nessun segno di effrazione o violenza sul corpo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato trovatonella sua casa a Romagenovese, volto celebre delle fiction di successo negli anni ’90-2000, dalla ‘Dottoressa Gio” a ‘Linda e il Brigadiere’, a ‘Vivere’. Secondo le prime informazioni circolate, nell’abitazione nel quartiere Balduina, sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali,cheassumeva. Le pillole erano in camera, sul comodino accanto al letto, per terra e anche sparse n cucina. Gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia dovuto a un’overdose di farmaci, ancora da accertare se fortuita o volontaria Il corpo senza vita del popolare attore è stato trovato dopo le 23 dalle forze dell’ordine, arrivate dopo una segnalazione al 112, pare della compagna. Nessun segno di effrazione o violenza sul corpo. ...

