“È morto così”. Paolo Calissano, nuovi particolari sulle ultime ore dell’attore. “Ora resta solo il rimorso” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano, continuano le indagini sulla morte dell’attore trovato morto nella sua abitazione a Roma. 54 anni, Calissano era un volto noto delle fiction televisive a cavallo degli anni 2000. Una brutta storia legata alla droga ne aveva progressivamente centellinato le presenze. Sono tanti gli amici che ora lo ricordano e che lanciano messaggi pesanti. Tra questi Valeria Fabrizi che non ha usato mezzi termini per raccontare la tragedia dell’attore. “Un grande dolore perché Paolo Calissano è morto! Non doveva succedere !!!è stato allontanato dal nostro mondo artistico e la coscienza di molti dovrebbe riflettere ….perché!!!Ho lavorato con Lui e meritava stima,era un ragazzo educatissimo buono e gentile! Ho cercato di aiutarlo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021), continuano le indagini sulla mortetrovatonella sua abitazione a Roma. 54 anni,era un volto noto delle fiction televisive a cavallo degli anni 2000. Una brutta storia legata alla droga ne aveva progressivamente centellinato le presenze. Sono tanti gli amici che ora lo ricordano e che lanciano messaggi pesanti. Tra questi Valeria Fabrizi che non ha usato mezzi termini per raccontare la tragedia. “Un grande dolore perché! Non doveva succedere !!!è stato allontanato dal nostro mondo artistico e la coscienza di molti dovrebbe riflettere ….perché!!!Ho lavorato con Lui e meritava stima,era un ragazzo educatissimo buono e gentile! Ho cercato di aiutarlo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - lofioramonti : Così costose da non trovare privati in grado di finanziarle, alle prese con il problema irrisolto delle scorie eter… - DavidPuente : È morto l'ex senatore Bartolomeo Pepe. Non fate come lui, vaccinatevi! Non si può rischiare così! - 47187297Bruna : RT @OrtigiaP: E fu così che #Draghi riuscì a far rimpiangere #Conte. Almeno con i lockdown una parvenza di ristori erano previsti.Oggi null… - BrizioZap : @LaVeritaWeb Il 53% novax morto giusto tenendo conto che sono il15% della popolazione continuate così che ne morira… -

Ultime Notizie dalla rete : morto così Le distorsioni del Superbonus E se dopo i lavori, a babbo morto, i solerti agenti dell'Agenzia delle Entrate, si mettessero a ... qualche muro spostato, qualche balcone più largo e così via. Questioni secondarie e sempre trascurate ...

Paolo Calissano trovato morto in casa. "Mix di farmaci" il dramma dell'attore A quanto pare l'attore era morto da almeno due giorni e il cadavere era in stato di decomposizione. ... Salvini si sfoga così L'attore, 54 anni, è stato volto di diverse fiction di successo in Italia ...

La morte atroce di Luana in fabbrica. "Non si può morire come 50 anni fa" L'HuffPost E se dopo i lavori, a babbo, i solerti agenti dell'Agenzia delle Entrate, si mettessero a ... qualche muro spostato, qualche balcone più largo evia. Questioni secondarie e sempre trascurate ...A quanto pare l'attore erada almeno due giorni e il cadavere era in stato di decomposizione. ... Salvini si sfogaL'attore, 54 anni, è stato volto di diverse fiction di successo in Italia ...