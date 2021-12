E’ morta Betty White | aveva 99 anni

(Di venerdì 31 dicembre 2021) E’l’attrice99. La notizia del decesso è stata anticipata da Tmz.com.si è spenta nella casa nella mattinata di oggi. L’attrice è stata protagonista di un’interminabile carriera che, dal 1939, si è snodata attraverso 8 decenni ed è stata legata in particolare alla tv, con la partecipazione ad un lunghissimo elenco di serie e show. Il prossimo 17 gennaio avrebbe compiuto 100. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Tvblog

E' morta l'attrice Betty White, aveva 99 anni. La notizia del decesso è stata anticipata da Tmz.com. White si è spenta nella casa nella mattinata di oggi. L'attrice è stata protagonista di un'intermin ...Betty White, la star di Cuori senza età, è morta il 31 dicembre 2021 all'età di 99 anni, a pochi giorni dal suo centesimo compleanno. Betty White è morta all'età di 99 anni nella giornata di venerdì 3 ...