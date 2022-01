E’ arrivata la ’strega cattiva’ a MasterChef (Di venerdì 31 dicembre 2021) MasterChef - Marie Robert Una cosa del genere non si era mai vista, e se il buongiorno si vede dal mattino, l’undicesima edizione di MasterChef sarà un gioco al massacro per i concorrenti: nella terza puntata – la prima con la MasterClass formata – i venti “fortunati” si sono scontrati con un’ospite criticissima e senza peli sulla lingua, che li ha smontati uno ad uno mandando in frantumi le loro belle speranze. Trattasi di Marie Robert, chef del Café Suisse di Bex in Svizzera, chiamata a giudicarli nel primo Invention Test di quest’edizione. Se di solito gli chef ospiti di puntata cercano di ispirare e dare la carica agli aspiranti colleghi, pur presentando spesso loro piatti molto difficili da riprodurre o da eguagliare, la Robert si è dimostrata molto più severa di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri messi insieme. I ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 dicembre 2021)- Marie Robert Una cosa del genere non si era mai vista, e se il buongiorno si vede dal mattino, l’undicesima edizione disarà un gioco al massacro per i concorrenti: nella terza puntata – la prima con la MasterClass formata – i venti “fortunati” si sono scontrati con un’ospite criticissima e senza peli sulla lingua, che li ha smontati uno ad uno mandando in frantumi le loro belle speranze. Trattasi di Marie Robert, chef del Café Suisse di Bex in Svizzera, chiamata a giudicarli nel primo Invention Test di quest’edizione. Se di solito gli chef ospiti di puntata cercano di ispirare e dare la carica agli aspiranti colleghi, pur presentando spesso loro piatti molto difficili da riprodurre o da eguagliare, la Robert si è dimostrata molto più severa di Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri messi insieme. I ...

