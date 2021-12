Durant | Il battibecco con Embiid? Solo fuoco competitivo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Durant battibecco

Corriere dello Sport.it

I Brooklyn Nets perdono 102 - 110 contro i Philadelphia 76ers; Kevinspiega così, nella conferenza del dopogara, le scintille tra lui e Joel Embiid.... oltre a vincere un oro olimpico a Tokyo, e in una celebre intervista con Kevinaveva incolpato il GM Bob Myers e l'allenatore Steve Kerr per come era stato gestito il loro famoso...I Brooklyn Nets perdono 102-110 contro i Philadelphia 76ers; Kevin Durant spiega così, nella conferenza del dopogara, le scintille tra lui e Joel Embiid.