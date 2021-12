Due molecolari e 5 rapidi negativi, poi in aereo il disastro: "Positiva". Dove l'hanno "isolata" per 9 ore, come le bestie (Di venerdì 31 dicembre 2021) Maledetti tamponi. Probabilmente lo avrà pensato Marisa Fotieo, una donna che ha scoperto di essere Positiva al Covid mentre era su un aereo di Icelandair diretto da Chicago fino a Reykjavik, in Islanda. Prima di imbarcarsi, la signora aveva fatto ben due tamponi molecolari e cinque test rapidi, tutti negativi: il suo era stato quasi un eccesso di paranoia, ma voleva essere assolutamente sicura di non aver contratto il virus prima di partire. Poi però in volo qualcosa è cambiato: dopo circa un'ora e mezza di viaggio ha iniziato a sentirsi poco bene e soprattutto a manifestare un mal di gola molto fastidioso. “Le ruote hanno iniziato a girare nel mio cervello - ha dichiarato alla Cnn - e così ho pensato: ‘Ok, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio'”. La donna era ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Maledetti tamponi. Probabilmente lo avrà pensato Marisa Fotieo, una donna che ha scoperto di essereal Covid mentre era su undi Icelandair diretto da Chicago fino a Reykjavik, in Islanda. Prima di imbarcarsi, la signora aveva fatto ben due tamponie cinque test, tutti: il suo era stato quasi un eccesso di paranoia, ma voleva essere assolutamente sicura di non aver contratto il virus prima di partire. Poi però in volo qualcosa è cambiato: dopo circa un'ora e mezza di viaggio ha iniziato a sentirsi poco bene e soprattutto a manifestare un mal di gola molto fastidioso. “Le ruoteiniziato a girare nel mio cervello - ha dichiarato alla Cnn - e così ho pensato: ‘Ok, vado in bagno a farmi un test. Mi farà sentire meglio'”. La donna era ...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Casi tra lunedì e giovedì - questa settimana: 334.041 - scorsa settimana: 127.899 - due settimane fa: 82.693 - tre… - Ruffino_Lorenzo : Casi del lunedì - questa settimana: 30.810 - scorsa settimana: 16.213 - due settimane fa: 12.712 - tre settimane f… - MarwaHichri2 : In the meanwhile in Rep. Ceca hai due molecolari gratis al mese, zero file, risultato del PCR in meno di 24h.… - FanForFun : @poicipenso4 Io pure ho il sospetto di averlo, nonostante il tampone negativo. Ho raffreddore e tosse da quasi due… - molise5stelle : Regione e Asrem sembra non abbiano imparato niente in due anni di #pandemia. Negli ultimi giorni in #Molise regna i… -