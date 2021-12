Doppio rinnovo in casa Roma: i difensori prolungano fino al 2026! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riportto da Nicolò Schira, Ibanez e Mancini hanno rinnovato fino al 2026. Per entrambi i pilastri della difesa di José Mourinho un’importante estensione del loro contratto con un quadriennale che blinda i ‘quasi’ centrali azzurri. Mancini Roma rinnovoPrima della fine dell’anno Ibanez può festeggiare la sua permanenza alla Roma fino al 2026: il difensore ha raggiunto tutti gli obiettivi per il rinnovo automatico già prima di Natale e adesso dovrà soltanto attendere che il suo nuovo contratto venga depositato alla Lega per essere ufficiale. Oltre al prolungamento del contratto a Ibanez spetta anche un sensibile aumento dello stipendio che passerà dagli attuali 900mila euro a stagione a 1.4 milioni netti, un passo in avanti notevole che premia la sua costanza di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto riportto da Nicolò Schira, Ibanez e Mancini hanno rinnovatoal 2026. Per entrambi i pilastri della difesa di José Mourinho un’importante estensione del loro contratto con un quadriennale che blinda i ‘quasi’ centrali azzurri. ManciniPrima della fine dell’anno Ibanez può festeggiare la sua permanenza allaal 2026: il difensore ha raggiunto tutti gli obiettivi per ilautomatico già prima di Natale e adesso dovrà soltanto attendere che il suo nuovo contratto venga depositato alla Lega per essere ufficiale. Oltre al prolungamento del contratto a Ibanez spetta anche un sensibile aumento dello stipendio che passerà dagli attuali 900mila euro a stagione a 1.4 milioni netti, un passo in avanti notevole che premia la sua costanza di ...

