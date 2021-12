Doctor Strange nel Multiverso della Follia: sguardo ravvicinato ad America Chavez in una promo art (Di venerdì 31 dicembre 2021) Diamo un primo sguardo al look di America Chavez, eroina del Marvel Universe che farà il suo debutto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo il debutto della scorsa settimana del primo teaser ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una promo art che proviene dalla linea di personaggi Marvel Legends di Hasbro fornirebbe uno sguardo ravvicinato al personaggio di America Chavez. In un post su Instagram condiviso dall'artista del packaging Jerry Wilson, ci viene fornito uno sguardo ravvicinato ad ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) Diamo un primoal look di, eroina del Marvel Universe che farà il suo debutto innel. Dopo il debuttoscorsa settimana del primo teaser ufficiale dinel, unaart che proviene dalla linea di personaggi Marvel Legends di Hasbro fornirebbe unoal personaggio di. In un post su Instagram condiviso dall'artista del packaging Jerry Wilson, ci viene fornito unoad ...

