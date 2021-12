Discoteche chiuse alla vigilia delle feste e nessun ristoro (nemmeno promesso). I gestori: “Bullizzati dal governo, il ministero dello Sviluppo non ci risponde” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Delusione e rabbia da parte dei gestori delle Discoteche e delle sale da ballo costretti alla chiusura dalla decisione presa lo scorso 23 dicembre al governo Draghi dopo l’incremento della curva dei contagi del Covid. Dalla manovra approvata da poche ore nessun cenno ai ristori né sostegno ad una categoria che versa in gravissima crisi economica. Anche Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico fronte Lega, tace, nonostante il suo partito si sia sempre accreditato come difensore di queste categorie. A FQMagazine intervengono Maurizio Pasca, presidente del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento) e Federico Rasetti di KeepOn LIVE (Associazione di categoria Live Club e Festival ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Delusione e rabbia da parte deisale da ballo costrettichiusura ddecisione presa lo scorso 23 dicembre alDraghi dopo l’incremento della curva dei contagi del Covid. Dmanovra approvata da poche orecenno ai ristori né sostegno ad una categoria che versa in gravissima crisi economica. Anche Giorgetti, ministroeconomico fronte Lega, tace, nonostante il suo partito si sia sempre accreditato come difensore di queste categorie. A FQMagazine intervengono Maurizio Pasca, presidente del SILB (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento) e Federico Rasetti di KeepOn LIVE (Associazione di categoria Live Club e Festival ...

